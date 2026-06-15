В Балашихе народная дружинница задержала открывшего стрельбу у гимназии
В Балашихе народная дружинница Светлана Финашкина помогла задержать преступника, открывшего стрельбу у гимназии. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Неизвестный начал стрелять в воздух из травматического пистолета на территории Гимназии №1 имени А.В. Баландина. Находившаяся поблизости дружинница мгновенно сориентировалась.
«Она направила прохожих в обход места происшествия, уведя их из опасной зоны. Убедившись, что людям ничто не угрожает, женщина обезвредила и задержала нарушителя. После этого Светлана Михайловна вместе с охраной гимназии вызвала правоохранителей и до их прибытия удерживала задержанного, не давая ему скрыться», – рассказали в ГУРБ.Злоумышленника задержали. В ходе проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение и угон автотранспорта.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям Финашкиной удалось избежать серьёзных последствий. В ГУРБ её поблагодарили за мужество, самообладание и решительные действия. Там отметили, что такие примеры показывают важность труд народных дружинников в обеспечении безопасности жителей Подмосковья.