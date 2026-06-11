Жителям Подмосковья назвали новые законодательные меры против кибермошенничества
В 2027 году вступят в силу новые нормы, направленные на борьбу с кибермошенничеством. О них напомнили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Одна из главных мер – возмещение средств банками. Если мошенники похитят деньги через взлом онлайн-банка с помощью вредоносной программы, финансовая организация будет обязан вернуть клиенту всю сумму. Закон «Антифрод 2.0» уже приняла Госдума.
С согласия клиента банк также может проверить устройство, с которого совершается операция, на наличие вредоносного программного обеспечения. При обнаружении угрозы банк отклонит операцию и предложит провести платёж с другого устройства или в офисе.
Сведения о человеке будут храниться в базе данных о мошеннических операциях один год при первом попадании и три года – при повторном. Досрочно информацию удалят по сообщению правоохранителей о прекращении уголовного преследования. Гражданин может оспорить включение в базу.
Один человек сможет иметь не более 20 платёжных карт во всех банках. Это должно предотвратить массовое оформление карт для передачи мошенникам.
Помимо этого, вводится ответственность операторов связи. Они будут выявлять мошеннические звонки и отвечать финансами за их пропуск. В случае хищения деньги клиенту возместит тот банк или оператор, который не выполнил свои обязанности.
Как отметили в подмосковном ГУРБ, детали взаимодействия банков и операторов на базе системы «Антифрод» ещё проработают дополнительно. Механизм возмещения для операторов утвердит правительство по согласованию с Банком России.
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