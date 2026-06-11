Жителям Подмосковья назвали новые законодательные меры против кибермошенничества

11 июня 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В 2027 году вступят в силу новые нормы, направленные на борьбу с кибермошенничеством. О них напомнили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.