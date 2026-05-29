Жителям Подмосковья назвали восемь правил разговора с телефонными мошенниками
Телефонное мошенничество остаётся одним из самых распространённых способов обмана граждан. Его цель – завладеть деньгами или личными данными человека.
Защититься помогут восемь ключевых рекомендаций по общению с аферистами, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Никогда не сообщайте свои конфиденциальные данные по телефону. Ни один банк или государственная организация не станет запрашивать коды из СМС или CVV-коды ваших карт. Подобные вопросы задают только мошенники.
При малейших сомнениях в подлинности звонка завершите разговор и перезвоните на официальный номер организации, от которой якобы поступил вызов. Злоумышленники могут представляться работниками самых разных организаций.
Придумайте вместе с близкими контрольное слово, которое поможет удостовериться, что звонит знакомый, а не мошенник.
Избегайте сообщений с незнакомых номеров со ссылками для скачивания приложений или перехода на сайты с предложением что-то выиграть. Они могут скрывать вирусное ПО и привести к краже данных.
Будьте осторожны с просьбами от незнакомцев о переводе средств. Жулики могут писать от имени близких и просить срочно перевести деньги. Если пришло такое сообщение, лучше перезвоните человеку и уточните, настоящая ли это просьба.
Если вы заметили пропущенный звонок с незнакомого номера, не спешите перезванивать. Мошенники часто используют платные номера, и ваш звонок на такой номер может стоить очень дорого.
Если вы получили СМС о поступлении денег, к которым не имеете отношения, не пытайтесь самостоятельно перевести их обратно. Сообщите в банк о странной операции.
Мошенники часто используют актуальные темы, чтобы ввести в заблуждение. Всегда перепроверяйте информацию, полученную по телефону, в официальных источниках.
Следуя этим простым, но эффективным правилам, можно существенно снизить риск стать жертвой мошенников.
