Запуганные школьницы отдали мошенникам почти 11 млн рублей

24 марта 2026, 08:57

Мошенники обманули двух школьниц из Челябинска почти на 11 млн рублей

Две школьницы из Челябинска поверили телефонным мошенникам, отдав им почти 11 миллионов рублей в валюте и ювелирных изделиях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.