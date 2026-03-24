Запуганные школьницы отдали мошенникам почти 11 млн рублей
Две школьницы из Челябинска поверили телефонным мошенникам, отдав им почти 11 миллионов рублей в валюте и ювелирных изделиях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
Первой пострадала 15-летняя девочка. Аферисты запугали ее взломом аккаунта на «Госуслугах» и угрозой уголовной ответственности для родителей. Под предлогом необходимости «задекларировать» средства она передала рюкзак с ценностями на 9,6 миллиона рублей случайному посреднику.
Второй жертвой оказалась 16-летняя девушка, которую обманули через фиктивную доставку цветов. Она отдала преступникам не только полученный от сверстницы рюкзак, но и 1,3 миллиона рублей из сейфа своих родителей.
Вскоре полицейские задержали в Екатеринбурге основного курьера — 21-летнего москвича, который нашел «работу» в интернете. Он действовал по указаниям куратора и уже передал похищенное третьему лицу.
Теперь молодой человек является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Курганской и Челябинской областях.
