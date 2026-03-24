Россиянин подбросил бомбу к квартире бывшей из-за неразделенной любви
46-летний житель Красноярского края пытался взорвать квартиру бывшей сожительницы из-за неразделенной любви. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Все произошло 18 марта в городе Назарово в микрорайоне Заречный. Женщина обнаружила на двери своей квартиры самодельное взрывное устройство. Хозяйка подозревает, что подбросить его мог ее экс-возлюбленный, который после расставания присылал ей сообщения с угрозами. Соседи подтвердили, что мужчина неоднократно ей угрожал.
Подозреваемого уже задержали и доставили в полицию для допроса. Устройство передали экспертам для оценки степени опасности. С Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Томске мужчина, недавно освободившийся из колонии, забил возлюбленную до смерти гаечным ключом.
Читайте также: