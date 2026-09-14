Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 сентября составила пять баллов

14 сентября 2026, 10:01

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.