В Балашихе обезглавившую шестилетнего сына мать заключили под стражу
В Балашихе суд избрал меру пресечения матери, которая обезглавила шестилетнего сына-инвалида. Женщину заключили под стражу на два месяца.
Как сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области, следствие установило, что фрагменты тела, обнаруженные 16 ноября в Гольяновском пруду в Москве, принадлежат тому же мальчику, чьи останки ранее нашли в одной из квартир Балашихи. По версии ведомства, ребенок находился в беспомощном состоянии, что стало квалифицирующим признаком уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).
Подозреваемая — Елена Цуцкова — состояла на психиатрическом учете и, как уточнили следователи, страдала психическим заболеванием. Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался в закрытом режиме в Балашихинском суде.
