СК: убившей шестилетнего сына в Подмосковье женщине предъявили обвинение

18 ноября 2025, 10:13

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе местная жительница оказалась под следствием за убийство своего 6-летнего сына. Сотрудники Главного управления СК России по Московской области предъявили ей обвинение. Об этом пишет Telegram-канал «СК Подмосковья».