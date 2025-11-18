СК: убившей шестилетнего сына в Подмосковье женщине предъявили обвинение
В Балашихе местная жительница оказалась под следствием за убийство своего 6-летнего сына. Сотрудники Главного управления СК России по Московской области предъявили ей обвинение. Об этом пишет Telegram-канал «СК Подмосковья».
На допросе женщина подтвердила свои признательные показания и подробно рассказала о случившемся. Прокуратура обратилась в суд с просьбой заключить её под стражу.
Дополнительно, в связи с халатностью должностных лиц окружного управления социального развития, которые не предприняли мер для ограничения родительских прав обвиняемой, открыто уголовное дело. У женщины есть заболевание, она состоит на учете у врача, а также имелись факты противоправных действий в отношении ребенка.
