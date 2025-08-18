В Дмитрове завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Двенадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в микрорайоне ДЗФС. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Квартиры в новом доме получат 286 семей переселенцев — свыше 680 человек.
«Жилые помещения в новостройке сдаются с отделкой «под ключ». Кроме того, благоустроена придомовая территория, заасфальтированы проезды и тротуары, есть парковочные места», — говорится в сообщении.Переселенцы переедут из шестнадцати аварийных домов, расположенных в микрорайоне ДЗФС, на улицах Космонавтов, Инженерной, 1-й и 2-й Заречной, Кольцевой, Подлипичье, Правобережной, Дубненской и в посёлке Каналстрой. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составляет около 11.4 тыс. квадратных метров.