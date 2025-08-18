В Дмитрове завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

18 августа 2025, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двенадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в микрорайоне ДЗФС. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Квартиры в новом доме получат 286 семей переселенцев — свыше 680 человек.





«Жилые помещения в новостройке сдаются с отделкой «под ключ». Кроме того, благоустроена придомовая территория, заасфальтированы проезды и тротуары, есть парковочные места», — говорится в сообщении.