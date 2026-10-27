В столичном регионе изменили график выплат пособий и пенсий из-за праздника

27 октября 2026, 15:00

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График перечисления детских пособий и пенсий в ноябре в Москве и Подмосковье изменили в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.





3 ноября начислят единое пособие беременным женщинам и на детей до 17 лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву и пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет. 5 ноября поступит выплата из средств материнского капитала, а 6 ноября — пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.





«Пенсии для большинства получателей придут по обычному графику. Изменения затронут только тех, кто обычно получает деньги 4 числа. Им средства перечислят досрочно — 3 ноября», — говорится в сообщении.