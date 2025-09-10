В Балашихе открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту Ярославу Москалику
Мемориальную доску заместителю начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России, генерал-лейтенанту Ярославу Москалику установили на доме № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил герой.
Участие в церемонии приняли старший заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Жигарловский, глава округа Балашиха Сергей Юров, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Попов, представители администрации, социальный координатор Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, руководители городских предприятий, представители ОДОН, РВСН, Боевого братства, ученики ЦСПВ «Витязь» и семья Ярослава Москалика.
«Генерал-лейтенант Ярослав Москалик более 20 лет служил в Генштабе, оставаясь высокопрофессиональным военным и человеком с большой буквы. Его пример – образец служения Родине. Увековечивание его памяти – это знак уважения ко всем павшим защитникам Отечества», — сказал Юрий Жигарловский.За службу Ярослав Москалик был награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», а также другими наградами и грамотами. Он погиб в Балашихе 25 апреля 2025 года в результате взрыва заминированного автомобиля.