В Балашихе открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту Ярославу Москалику

10 сентября 2025, 16:42

оригинал Фото: istockphoto.com/iZhenya

Мемориальную доску заместителю начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России, генерал-лейтенанту Ярославу Москалику установили на доме № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил герой.





Участие в церемонии приняли старший заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Жигарловский, глава округа Балашиха Сергей Юров, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Попов, представители администрации, социальный координатор Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, руководители городских предприятий, представители ОДОН, РВСН, Боевого братства, ученики ЦСПВ «Витязь» и семья Ярослава Москалика.





«Генерал-лейтенант Ярослав Москалик более 20 лет служил в Генштабе, оставаясь высокопрофессиональным военным и человеком с большой буквы. Его пример – образец служения Родине. Увековечивание его памяти – это знак уважения ко всем павшим защитникам Отечества», — сказал Юрий Жигарловский.