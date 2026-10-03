В Балашихе открыли памятник Воину спецназа

03 октября 2026, 19:14

Фото: Администрация Балашиха г.о.

3 октября в Балашихе торжественно открыли памятник Воину сил специального назначения, обладателю крапового берета, отдавшему жизнь за Родину. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.