В Балашихе открыли памятник Воину спецназа
3 октября в Балашихе торжественно открыли памятник Воину сил специального назначения, обладателю крапового берета, отдавшему жизнь за Родину. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В мероприятии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Сергей Юров, врип главы муниципалитета Сергей Лукичев, Герой России и президент ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк, офицеры и ветераны.
Брынцалов назвал открытие монумента общей данью памяти героям, которые шли на самые тяжелые направления и не вернулись. Лукичев подчеркнул, что история Балашихи неразрывно связана с судьбами таких людей, и важно хранить память не только об именах, но и о лицах.
Юров отметил, что памятник появился в центре города рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны и Вечным огнем. Он добавил, что память о героях будет жить в муралах, названиях улиц и сердцах людей. Лысюк рассказал, что памятник посвящен 31 спецназовцу, и выразил надежду, что это место станет точкой опоры.
Монумент установили у фонтана «Глыба» на проспекте Ленина, рядом с мемориалом «Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим 1941–1945 гг.». Он посвящен военнослужащим сил специального назначения и бойцам, заслужившим право носить краповый берет. Памятник появился при поддержке Совета краповых беретов.
Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу, а завершилась церемония торжественным маршем.
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