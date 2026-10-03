В Рузе прошел концерт в честь 97-летия Московской области
В Рузе прошел праздничный концерт, посвященный 97-летию Московской области. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
На сцене Дома культуры выступили творческие коллективы, а в зале собрались местные жители, для многих из которых это место давно стало родным. В программу вошли «АЙВА» с номерами «Ромашка-василек» и «Во кузнице», «ДИТЭЯ» с «Матрешками» и «Калинкой», песни Татьяны Ивановой «Я нарисую дом» и «Над Россией моей», композиция «Не забывайте» в исполнении ГолоSa, а также хор «АЙВА» с «Одинокая бродит гармонь» и «Ой, цветет калина».
«Концерт стал еще одним подтверждением: культура в Рузе живет, растет и объединяет поколения», — отмечается в материале.Жительница города Елена Васильевна Свижба пришла на концерт с внуками — одна из них танцевала на сцене. По ее словам, дети выросли в этом Доме культуры, а теперь туда ходят уже внуки. Женщина назвала концерт великолепным, поблагодарила коллектив за организацию праздника и пожелала всем добра, любви и мира.