В Рузе прошел концерт в честь 97-летия Московской области

03 октября 2026, 16:58

Фото: Екатерина Шкаблёва

В Рузе прошел праздничный концерт, посвященный 97-летию Московской области. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





На сцене Дома культуры выступили творческие коллективы, а в зале собрались местные жители, для многих из которых это место давно стало родным. В программу вошли «АЙВА» с номерами «Ромашка-василек» и «Во кузнице», «ДИТЭЯ» с «Матрешками» и «Калинкой», песни Татьяны Ивановой «Я нарисую дом» и «Над Россией моей», композиция «Не забывайте» в исполнении ГолоSa, а также хор «АЙВА» с «Одинокая бродит гармонь» и «Ой, цветет калина».

«Концерт стал еще одним подтверждением: культура в Рузе живет, растет и объединяет поколения», — отмечается в материале.