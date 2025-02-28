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В Балашихе открыли первое робо-кафе с роботом-бариста

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

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В балашихинском парке «Пехорка» появилось первое в городе робо-кафе с новым форматом заказа кофе. Теперь посетители могут получить напиток у искусственного интеллекта, выбрав опции на сенсорном экране, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Устройство работает автономно, не требуя присутствия человека. Робот готовит разные напитки – от классического эспрессо до освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Зимой на смену прохладительным напиткам приходят горячие – глинтвейн, кисель, чай и пунш», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров заказал кофе и посоветовал горожанам тоже получить напиток из рук бариста с искусственным интеллектом.
«Первый в нашем городском округе бариста с искусственным интеллектом наливает кофе. Пользуйтесь прекрасной погодой, приходите в наши парки и отдыхайте. Впереди последние дни Масленицы», – Сергей Юров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Как отметили в пресс-службе, робот работает круглосуточно и может готовить до 60 напитков в час.

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#московская область
В Подмосковье для запуска бизнеса доступно более 150 объектов недвижимости за 1 рубль
В Подмосковье для запуска бизнеса доступно 150 объектов недвижимости за 1 рубль
28 февраля 2025, 19:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предпринимателям Московской области в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» сегодня доступно более 150 объектов.
Подобрать подходящее здание или помещение можно на инвестиционной карте

«Программа работает в регионе с 2023 года, и сегодня в аренду по льготной ставке бизнесу передали уже около 300 объектов. Подобрать недвижимость можно с помощью фильтров на инвесткарте региона. Сейчас на ней доступно более 150 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль». Больше всего объектов – 26 – доступно в Шатуре. На втором месте – Коломна и Богородский. Там для запуска предприятия можно подобрать один из 11 объектов. На третьем месте – Серпухов с девятью объектами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Предпринимателям необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения – до 10 лет, здания – до 15. Благодаря этому инвесторы могут сэкономить на аренде недвижимости. На инвестиционной карте Московской области можно также подать заявку на получение здания или помещения. Её рассмотрят в течение 10 дней, после чего при положительном решении можно будет подписать договор аренды.

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В подмосковных дворах в этом году обновят более 545 тыс. кв. м. асфальта
28 февраля 2025, 19:04

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья с приходом весны стартует программа благоустройства «Ямочный ремонт большими картами – свыше 25 кв. м». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году планируется обустроить более 545 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Способ ремонта «большими картами» за счёт сплошной укладки материалов и минимизации стыковочных швов повышает стойкость покрытия к поглощению влаги, увеличивает срок его службы.

Из-за частых перепадов температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Поэтому ожидается увеличение числа ям и выбоин.
«Ремонт «большими картами» в этом случае покажет самую высокую эффективность. Как только наступит устойчивая температура 5°С, приступим к работам. В этом году обновим более 545 тыс. кв. м. покрытия у многоквартирных домов. В программе участвуют 48 городских округов», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, преимущества работ «большими картами» – равномерное распределение нагрузки на покрытие, использование однородных материалов и снижение количества повторных ремонтов.

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#московская область
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Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову
28 февраля 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Елена Землякова избрана главой городского округа Химки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. За её кандидатуру единогласно проголосовал Совет депутатов муниципалитета.
Заседание состоялось 28 февраля при участии депутата Госдумы Ирины Родниной, а также депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова.
«Убеждена, что залогом успешного решения большинства жизненно важных вопросов является тесное взаимодействие с жителями. Для меня очень важна обратная связь. Только так можно понять то, что действительно нужно людям здесь и сейчас. Стратегия развития округа будет основана на указах нашего президента и программах губернатора», – сказала после избрания Землякова.
27 января её назначили временно исполняющим полномочия главы Химок.

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На месте заброшенного ТЦ в центре Павловского Посада разобьют новый сквер
28 февраля 2025, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Площадка для благоустройства территории в центре Павловского Посада, где раньше был заброшенный ТЦ «Павловский Пассаж», полностью расчищена. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Глава Подмосковья спросил, на какой стадии сейчас работы. Семёнов доложил, что в декабре прошлого года снос здания на площади 8 тыс. кв. м. завершили.
«Площадка готова к благоустройству, сейчас занимаемся проектными работами. Планируем построить новый сквер со всеми удобствами, прогулочной зоной и зоной тихого отдыха. Обустроим парковку, о чем нас просили жители. Также планируется начать благоустройство Стахановского озера в Электрогорске. Еще одна задача – снести аварийный ДК им. Потапова и приступить к проектированию нового объекта на его месте. Кроме того, активном обсуждаем с близкими наших военных планы создания в Электрогорске и Павловском Посаде двух Аллей Героев с памятниками, монументами, благоустройством и парковками. Сделаем всё, чтобы почтить память земляков, наших защитников», – рассказал Семёнов.
Ранее в городском округе уже сделали более современными парки «Дубрава» и «Меленки».

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Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях
28 февраля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Екатерина Шишкова из спортшколы олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский округа Люберцы завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Екатерина Шишкова выступала в весовой категории до 57 килограммов. По итогам соревнований она поднялась на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по дзюдо проводились в Центре Олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В. Путина в столице Чечни Грозном с 25 по 28 февраля.

В администрации округа отметили, что тренерский совет спортшколы «Союз» признал Екатерину Шишкову лучшей спортсменкой 2024 года. Она выполнила норматив и заслужила звание Мастера спорта России по дзюдо.

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