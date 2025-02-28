В Балашихе открыли первое робо-кафе с роботом-бариста

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
В балашихинском парке «Пехорка» появилось первое в городе робо-кафе с новым форматом заказа кофе. Теперь посетители могут получить напиток у искусственного интеллекта, выбрав опции на сенсорном экране, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Устройство работает автономно, не требуя присутствия человека. Робот готовит разные напитки – от классического эспрессо до освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Зимой на смену прохладительным напиткам приходят горячие – глинтвейн, кисель, чай и пунш», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Глава Балашихи Сергей Юров заказал кофе и посоветовал горожанам тоже получить напиток из рук бариста с искусственным интеллектом.
«Первый в нашем городском округе бариста с искусственным интеллектом наливает кофе. Пользуйтесь прекрасной погодой, приходите в наши парки и отдыхайте. Впереди последние дни Масленицы», – Сергей Юров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Как отметили в пресс-службе, робот работает круглосуточно и может готовить до 60 напитков в час.
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Лора Луганская