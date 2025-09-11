В Пушкине снесли аварийный дом 1939 года постройки

11 сентября 2025, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный кирпичный дом на 38 квартир, построенный 86 лет назад и находившийся в аварийном состоянии, снесли в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был расположен на пересечении улицы Некрасова со 2-м Некрасовским проездом. Общая площадь здания составляла более 2 тысяч квадратных метров.





«Постройку обследовали и признали аварийной из-за большого морального и физического износа элементов конструкции. Жильцов оттуда расселили. В августе текущего года дом снесли», — говорится в сообщении.