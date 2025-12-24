В Красногорске построили школу на 550 мест с центром детских инициатив
Строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, завершили в Красногорске. Объекту уже выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Трёхэтажное здание находится рядом с Аннинской улицей, его общая площадь составляет около 12 тысяч квадратных метров.
«В школе есть универсальные учебные кабинеты, лаборатории и кабинеты, а также центр детских инициатив, где ребята смогут заниматься творчеством», — говорится в сообщении.Кроме того, в здании размещаются спортивные залы, актовый зал на 200 зрителей, библиотечно-информационный центр, помещения для групп продлённого дня, пищеблок со столовой на 275 мест и медпункт с изолятором, процедурной, прививочной и кабинетами врача, логопеда и психолога.
В ближайшее время объект введут в эксплуатацию.