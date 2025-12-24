В Красногорске построили школу на 550 мест с центром детских инициатив

24 декабря 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, завершили в Красногорске. Объекту уже выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Трёхэтажное здание находится рядом с Аннинской улицей, его общая площадь составляет около 12 тысяч квадратных метров.





«В школе есть универсальные учебные кабинеты, лаборатории и кабинеты, а также центр детских инициатив, где ребята смогут заниматься творчеством», — говорится в сообщении.