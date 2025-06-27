В Екатеринбурге накрыли склад с более чем тонной немаркированного пива
Представители Автономной некоммерческой организации (АНО) «Люди дела» провели операцию по обнаружению и изъятию крупной партии нелегального пива на складе, расположенном на улице Шефская в Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал «Ural Mash», на складе хранилось более тонны алкогольной продукции, часть которой оказалась просроченной.
По информации, полученной от общественников, на коробках с пивом были указаны поддельные даты, чтобы скрыть факт истечения срока годности и избежать последствий. Нелегальная продукция, как стало известно, готовилась к поступлению в розничную продажу, однако действия «Людей дела» предотвратили это.
«Эта непонятная жидкость разливается по бутылкам и уходит в продажу», — прокомментировали ситуацию представители организации.
После выявления склада местные правоохранительные органы начали проверку, чтобы установить источники поступления нелегального алкоголя и привлечь виновных к ответственности.
Данная операция подчеркивает важность контроля за качеством и легальностью алкогольной продукции на рынке, а также необходимость защиты потребителей от потенциально опасных товаров.