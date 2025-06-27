Россиянка экстренно госпитализирована в Армении после укуса ядовитой змеи

27 июня 2025, 08:32

В Армении жительница Уфы была экстренно госпитализирована после укуса змеи

Фото: iStock/Lenorlux

В Армении жительница Уфы Регина была экстренно госпитализирована в реанимацию после того, как её укусила ядовитая змея — гюрза. Инцидент произошёл во время экскурсии «Симфония камней» в ущелье реки Азат. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».