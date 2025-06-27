Россиянка экстренно госпитализирована в Армении после укуса ядовитой змеи
В Армении жительница Уфы Регина была экстренно госпитализирована в реанимацию после того, как её укусила ядовитая змея — гюрза. Инцидент произошёл во время экскурсии «Симфония камней» в ущелье реки Азат. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Как стало известно, девушка сделала фото на камнях, после чего заметила, что у неё из пальца пошла кровь. Обратившись к гиду, она стала свидетелем его паники: он резко изменил выражение лица и начал настаивать на срочной госпитализации, утверждая, что Регина была укушена ядовитой змеёй.
По словам туристки, её оперативно доставили в травмпункт, где врачи, заметив её состояние, пытались успокоить и заверить, что всё будет хорошо. Однако паника продолжалась, и Регину спешно отвезли в больницу. По пути у неё онемела рука и появился жар в груди. В медицинском учреждении ей ввели дексаметазон, после чего началась рвота, и состояние ухудшалось.
В результате Регину немедленно перевели в реанимацию, где ей поставили капельницу. После этого состояние девушки стало улучшаться. Ситуация остаётся под контролем врачей, а дальнейшие действия будут зависеть от её самочувствия.
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