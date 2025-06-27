Спасение собаки, выпавшей из окна 12-го этажа в Южно-Сахалинске, попало на видео
В Южно-Сахалинске состоялось героическое спасение собаки, выпавшей из окна 12-го этажа жилого дома в ЖК «Уюн-парк». Операция по извлечению животного из кондиционерного короба продолжалась около четырех часов и завершилась успешно благодаря слаженным действиям альпинистов и местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Собака, овчарка, упала с высоты, но, к счастью, приземлилась в каркас под кондиционером на 11-м этаже, что помогло смягчить удар. В момент инцидента хозяйки не было дома, и, как предполагают жители, пес вывалился через открытое окно. Обеспокоенные соседи немедленно вызвали спасателей и развернули брезент на земле, чтобы смягчить возможное падение животного.
Альпинисты проявили профессионализм и мужество, они зашли в квартиру и извлекли животное из его затруднительного положения.
По предварительным данным, у собаки могут быть сломаны ребра, но её жизнь вне опасности. Хозяйку пока не удалось найти — все попытки дозвониться до неё оказались безуспешными. Это не первый случай в этом районе: жители вспоминают недавнюю операцию по спасению кота, застрявшего в окне.
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