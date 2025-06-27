Спасение собаки, выпавшей из окна 12-го этажа в Южно-Сахалинске, попало на видео

27 июня 2025, 07:43

Собаку, выпавшую из окна в Южно-Сахалинске, спасли

Фото: iStock/BigDuckSix

В Южно-Сахалинске состоялось героическое спасение собаки, выпавшей из окна 12-го этажа жилого дома в ЖК «Уюн-парк». Операция по извлечению животного из кондиционерного короба продолжалась около четырех часов и завершилась успешно благодаря слаженным действиям альпинистов и местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».