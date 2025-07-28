В Балашихе поймали серийного вора одежды из магазинов
Мужчину, подозреваемого в краже одежды из магазинов, задержали в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Заявление о краже подал представитель магазина. Он сообщил, что злоумышленник похитил товары более чем на 26 тысяч рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в краже жителя Волгодонска», — говорится в сообщении.В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что задержанный причастен к совершению ещё одной такой кражи на территории города. Общая сума ущерба превысила 41 тысячу рублей.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и отпустили до суда под подписку о невыезде.