В Балашихе поймали серийного вора одежды из магазинов

28 июля 2025, 15:16

оригинал Фото: istockphoto.com/Oscar Gutierrez Zozulia

Мужчину, подозреваемого в краже одежды из магазинов, задержали в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Заявление о краже подал представитель магазина. Он сообщил, что злоумышленник похитил товары более чем на 26 тысяч рублей.





«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в краже жителя Волгодонска», — говорится в сообщении.