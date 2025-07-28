Электросамокатчик получил тяжелую травму головы после падения

28 июля 2025, 15:01

Фото: iStock/sasha85ru

В Жуковской больнице находится 36-летний мужчина, пострадавший в результате падения с электросамоката. В результате происшествия у него раскрылся череп, и врачи были вынуждены снять скальп, чтобы провести восстановление сломанных костей, пишет Mash.