Электросамокатчик получил тяжелую травму головы после падения
В Жуковской больнице находится 36-летний мужчина, пострадавший в результате падения с электросамоката. В результате происшествия у него раскрылся череп, и врачи были вынуждены снять скальп, чтобы провести восстановление сломанных костей, пишет Mash.
Пострадавшего доставили с множественными переломами черепно-мозговых и лицевых отделов. Операция, продолжавшаяся более трех часов, включала закрепление костей и возвращение кожи на место.
В настоящее время состояние пострадавшего считается стабильным, однако его ждет длительный процесс восстановления.
Напомним, ребенку провели трепанацию черепа после столкновения с самокатчиком в Краснодаре.
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