Аэрофлот отменяет рейсы и корректирует расписание из-за хакерской атаки
Авиакомпания Аэрофлот вынуждена отменять некоторые рейсы и в настоящее время корректирует расписание полетов из-за сбоя в IT-системах, вызванного хакерской атакой. В настоящее время оперативно пересаживают пассажиров на рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия».
По информации Минтранса, 28 июля с 8:00 до 12:00 по Москве из Шереметьево было выполнено более 40 рейсов. Пассажирам задержанных рейсов оказывают поддержку, в том числе организуют пересадку на другие самолеты.
Аэрофлот обещает бесплатно перенести билеты для пассажиров отмененных рейсов или вернуть деньги в полном объеме.
Напомним, на сайте аэропорта Жуковский возникли сбои.
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