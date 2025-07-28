Аэрофлот отменяет рейсы и корректирует расписание из-за хакерской атаки

28 июля 2025, 14:39

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Авиакомпания Аэрофлот вынуждена отменять некоторые рейсы и в настоящее время корректирует расписание полетов из-за сбоя в IT-системах, вызванного хакерской атакой. В настоящее время оперативно пересаживают пассажиров на рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия».