Реконструкцию четырёх ВЗУ проведут в Можайском округе

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Четыре водозаборных узла, расположенных на территории Можайского муниципального округа, планируют реконструировать до 2029 года, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«До 2029 года планируется реконструировать четыре ВЗУ и капитально отремонтировать десять систем водоснабжения. До 2028 года должен пройти капремонт на очистных сооружениях в деревне Кожухово и селе Борисово. Изменения коснутся 45 тыс. человек», — сказал Денис Мордвинцев.Он также сообщил, что в текущем году стартовала модернизация пяти тепловых пунктов и восьми котельных, обновление почти девяти километров тепловых сетей и капитальный ремонт котельной в деревне Игумново. Кроме того, будет заново уложено около 107 км сетей холодного водоснабжения.
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