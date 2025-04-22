Реконструкцию четырёх ВЗУ проведут в Можайском округе

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 21 апреля, оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям Московской области, которые хотят принять участие в голосовании, помогают подмосковные волонтёры, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политике.