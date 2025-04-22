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Реконструкцию четырёх ВЗУ проведут в Можайском округе

Фото: istockphoto.com/Jeffrey Schreier

Фото: istockphoto.com/Jeffrey Schreier

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Четыре водозаборных узла, расположенных на территории Можайского муниципального округа, планируют реконструировать до 2029 года, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«До 2029 года планируется реконструировать четыре ВЗУ и капитально отремонтировать десять систем водоснабжения. До 2028 года должен пройти капремонт на очистных сооружениях в деревне Кожухово и селе Борисово. Изменения коснутся 45 тыс. человек», — сказал Денис Мордвинцев.
Он также сообщил, что в текущем году стартовала модернизация пяти тепловых пунктов и восьми котельных, обновление почти девяти километров тепловых сетей и капитальный ремонт котельной в деревне Игумново. Кроме того, будет заново уложено около 107 км сетей холодного водоснабжения.

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В Можайском округе отремонтируют больницу, две школы, техникум и стадион
22 апреля 2025, 13:53

Андрея Воробьёв и Денис Мордвинцев (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)

Капитальный ремонт учреждений социальной инфраструктуры ведётся в Можайском округе, программа охватывается медицинскую сферу, образование и спорт. Подробности рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сейчас ведётся капитальный ремонт хирургического корпуса Можайской больницы, работы завершат в 2026 году. Кроме того, в 2026 году должны открыться два фельдшерско-акушерских пункта — в селе Сокольниково и деревне Ивакино. И ещё один ФАП появится в деревне Бараново в 2027 году», — сказал Денис Мордвинцев.
Он также отметил, что в текущем году должен быть завершён капремонт школы «Перспектива» в селе Колычево, в 2026 году — ремонт Можайского техникума и школы в деревне Мокрое, а в 2027 году — обновление Можайского культурно-досугового центра. Кроме того, в 2026 году в округе реконструируют стадион «Спартак».

Кроме того, в Можайском округе проводится благоустройство общественных пространств: в текущем году будут завершены работы у стелы «Город воинской славы» и обустроен скейт-парк в обновлённом парке «Ривьера». В 2026 году благоустройство проведут в парке 50-летия СССР и в Троицком сквере на Московской улице, а в 2027 году планируется благоустроить аллею Героев на улице Мира.

Денис Мордвтнцев также сообщил, что за три года в округе отремонтировали 134 км дорог. А в текущем году должны привести в порядок 12 дорог общей протяжённостью 12,6 км.

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#стадион
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В Можайском округе реализуется более 20 инвестпроектов
22 апреля 2025, 13:03

Фото: istockphoto.com/:Amorn Suriyan

Реализация более 20 инвестиционных проектов ведётся на территории Можайского муниципального округа. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«На сегодняшний момент у нас в стадии реализации 21 инвестпроект. Крупнейшее предприятие, которое создает рабочие места на территории, – это завод «ДорХан». Они начали с одного цеха, а сейчас в планах до 2029 года добавить три новых производства – 6,3 млрд рублей инвестиций и почти 2000 рабочих мест», — сказал Денис Мордвинцев.
Он добавил, что общий объём инвестиций в экономику округа на ближайшие четыре года оценивается примерно в 50 млрд рублей. Свой вклад вносят и объекты малого бизнеса: в округе их около 3 тысяч.

В число масштабных инвестиционных проектов в Можайске входят Центр обработки данных «Яндекс», завод по производству детских адаптивных сухих молочных смесей и птицеводческий комплекс сельскохозяйственного потребительского кооператива «МП ЭКО-ФЕРМЕР».

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Глава Клина Сокольская объяснила преимущества программы «Герои Подмосковья»
22 апреля 2025, 12:26

Алёна Сокольская (слева) Фото: РИАМО

Программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции, поможет бойцам найти своё место в мирной жизни, при этом они смогут использовать лучшие навыки и качества, воспитанные воинской службой. Такое мнение высказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская, передаёт РИАМО.
«За время службы в «горячих точках» человек меняется, нередко кардинально переосмысливая свои взгляды на жизнь. И не исключено, что, вернувшись домой из зоны СВО, бывший военный захочет сменить сферу деятельности. (…) Ветераны нередко обладают уникальными лидерскими качествами, умеют действовать в стрессовых ситуациях, нести ответственность за других. Такие качества бесценны для работы в органах власти, социальной сфере, в бизнесе и на производстве», — сказала Алёна Сокольская.
Программа «Герои Подмосковья» была создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Заявки на участие в программе принимаются до 30 апреля. Затем заявителям предстоит пройти онлайн-тестирование и собеседование. Тех, кто пройдёт отбор, ждёт бесплатное годовое обучение, после которого выпускники либо получат предложения по трудоустройству, либо будут зачислены в кадровый резерв.

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#сво
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#герои подмосковья
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Власти Щёлкова готовятся принять участников программы «Герои Подмосковья»
22 апреля 2025, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки для участников специальной военной операции «Герои Подмосковья», о работе в рамках программы рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщает РИАМО.
«Мы с командой уже начали подготовку инфраструктуры для сопровождения участников проекта «Герои Подмосковья» на местах. Это и консультационные пункты, и специализированные кураторы в администрации, и психологическая поддержка. Мы делаем все, чтобы путь от подачи заявки до трудоустройства прошёл максимально эффективно и комфортно», — заявил Андрей Булгаков.
Он подчеркнул, что пройти профессиональную переподготовку могут бойцы всех возрастов.

Заявки на участие в программе «Герои Подмосковья» принимаются до 30 апреля. Затем участникам предстоит пройти онлайн-тестирование и собеседование. Результаты отбора объявят 1 июля, а годовое обучение в рамках программы начнётся 15 сентября.

Обучение будет проводиться бесплатно в очно-заочном формате. Выпускникам предложат места в государственных учреждениях и коммерческих компаниях или включат в кадровый резерв.

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#андрей булгаков
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Волонтёры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству
22 апреля 2025, 11:37

Фото: пресс-служба МИМП МО

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 21 апреля, оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям Московской области, которые хотят принять участие в голосовании, помогают подмосковные волонтёры, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политике.
«Сейчас на проекте работают свыше 2,4 тыс. волонтёров, при этом их число постоянно растёт. Ребята могут присоединиться к работе в любой момент до завершения голосования», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что волонтёры работают на 288 специальных информационных точках. Ребята рассказывают жителям региона о голосовании, территориях, за которые можно отдать голос, и объясняют, как это сделать.

​Фото: пресс-служба МИМП МО

Голосование проводится на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно продлится до 12 июня.

Присоединиться к «Волонтёрам Подмосковья» может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru, затем зарегистрироваться на сайте Добро.рф.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс региональных мер поддержки участников волонтёрского движения, он включает в себя выплату грантов и субсидий, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, обучении, межрегиональном обмене опытом, а также освещение волонтёрских акций в СМИ. Подробнее об этом — по ссылке.

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