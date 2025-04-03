В Балашихе потушили возникший из-за поджога лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В городском округе Балашиха ликвидировали лесной пожар площадью 0,3 га. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Об очаге возгорания в Салтыковском участковом лесничестве, в 4 км от деревни Русавкино-Романово, по телефону 112 сообщили местные жители. На место незамедлительно были направлены 15 человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось чуть менее двух часов. Причина ЧП – действия человека», – отметили в пресс-службе.Ведутся следственные действия, подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных.
В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская