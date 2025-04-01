В подмосковном Комлесхозе предупредили об опасности лесных пикников с кострами

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Пикник с костром в лесу может привести к лесным пожарам. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там напомнили, что 20 марта в Подмосковье начался пожароопасный сезон.
«Соблюдайте осторожность, чтобы прогулка в лес не привела к трагедии. Для тех, кто не понимает, есть и материальные наказания. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено и лишением свободы на срок до 10 лет», – отметили в подмосковном Комлесхозе.Там напомнили, что в случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
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Лора Луганская