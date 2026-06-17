В Подмосковье введут новые меры поддержки для роботизации производств
Подмосковным предприятиям, внедряющим в производство роботов, собираются предоставить налоговые льготы. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Меры по поддержке предпринимателей в Подмосковье обсудили в Балашихе на круглом столе партии «Единая Россия» на тему: «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития». Участниками встречи стали около 70 представителей крупного предпринимательства округа.
«Мы планируем, что покупатели роботов в Московской области смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и льготой по налогу на имущество», — сказал Игорь Брынцалов.Инвестиционный налоговый вычет предоставят крупным предприятиям, на которых объём вложений в автоматизацию производства составил не менее 200 миллионов рублей в год. А льготу на налог на имущество получат проекты с инвестициями в размере от 50 миллионов рублей.