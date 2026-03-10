В Балашихе приезжий украл из бани цепочку с крестом стоимостью 400 тысяч рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Балашихинские полицейские задержали 59-летнего приезжего из Тамбовской области по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Преступление произошло в бане на улице Текстильщиков. Злоумышленник забрал из сумки одного из посетителей золотую цепочку с крестом. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.
«Вычислить вора помогли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что драгоценность украл один из постоянных клиентов. Его задержали, когда он снова пришёл в баню», — говорится в сообщении.Украденное обнаружили по месту временного проживания злоумышленника в Москве. Дорогую вещь вернули законному владельцу, а против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили до суда под домашний арест.