В Балашихе приезжий украл из бани цепочку с крестом стоимостью 400 тысяч рублей

10 марта 2026, 09:01

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Балашихинские полицейские задержали 59-летнего приезжего из Тамбовской области по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Преступление произошло в бане на улице Текстильщиков. Злоумышленник забрал из сумки одного из посетителей золотую цепочку с крестом. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.





«Вычислить вора помогли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что драгоценность украл один из постоянных клиентов. Его задержали, когда он снова пришёл в баню», — говорится в сообщении.