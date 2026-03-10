Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Амурской области
Вечером 9 марта на путепроводе в городе Белогорске случилось серьезное дорожно‑транспортное происшествие, в котором столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Участниками ДТП стали автомобили Honda CR‑V, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии. Кроме того, прокуратура оценит, насколько соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения в сложившейся ситуации.
Ранее во Владивостоке водитель без прав сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.
