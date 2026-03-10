Около 100 вооруженных людей устроили массовое побоище в Ярославле
Вечером 9 марта в торговом центре Ярославля «Аура» на улице Победы произошла массовая драка с участием около 100 человек. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По информации источника издания, участники конфликта были вооружены ножами, перцовыми баллончиками и электрошокерами. Конфликт начался на улице и переместился в стены ТЦ. По словам очевидцев, один из агрессоров имел при себе пистолет, вероятно, травматический.
В результате массовой драки около 20 человек задержали полицейские. Нескольких участников конфликта увезли на скорой помощи. Точные причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее во Владивостоке группа пьяных подростков устроила массовую драку. Инцидент произошел в кафе «Порт-Артур».
