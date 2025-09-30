В Балашихе продолжается строительство корпусов ЖК «Пехра»

Видео: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Балашиха в рамках проекта комплексного развития территорий возводятся жилые корпуса № 8 и № 8.1 жилого комплекса «Пехра». Работы ведёт девелоперская компания ГК «Гранель», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусе № 8 завершили фундаментные работы, строительство цокольного этажа и его перекрытий. Сейчас идёт монтаж вертикальных конструкций. На корпусе № 8.1 выполнили подготовительный этап, земляные работы и устройство фундамента. В настоящее время продолжается монтаж конструкций и перекрытий.
ЖК «Пехра» занимает территорию в 36 гектаров в Балашихе, в 8 километрах от МКАД рядом с Щёлковским шоссе. В комплексе уже сданы девять корпусов на 7922 квартиры. На территории открыты школа на 1500 мест, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня и школа искусств. В ближайшее время планируется запуск диагностического центра.