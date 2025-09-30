В Балашихе продолжается строительство корпусов ЖК «Пехра»

30 сентября 2025, 09:37

Видео: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха в рамках проекта комплексного развития территорий возводятся жилые корпуса № 8 и № 8.1 жилого комплекса «Пехра». Работы ведёт девелоперская компания ГК «Гранель», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.