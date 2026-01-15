В Балашихе продолжается строительство новой клиники на 1123 койки

15 января 2026, 17:53

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха активно возводят современный медицинский центр в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Сейчас на объекте идут работы по утеплению фасада, установке окон, монтажу инженерных систем и внутренней отделке. Параллельно прокладываются наружные сети канализации и теплоснабжения.



Мощность новой многопрофильной клиники составит 1123 койки. В ней будет работать более 3000 специалистов по 26 медицинским направлениям. В составе больницы запланированы консультативно-диагностический центр (300 посещений в смену) и региональный сосудистый центр.



Учреждение оснастят высокотехнологичным оборудованием: компьютерным и магнитно-резонансным томографами, маммографом, ангиографом, рентген-аппаратами и УЗИ экспертного класса. Для комфорта пациентов организуют удобную навигацию, разделят потоки посетителей, создадут зоны ожидания и парковки. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2027 года.