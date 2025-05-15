В Балашихе проведут капремонт школы №6

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Здание школы №6, расположенное на улице 1 Мая в балашихинском микрорайоне Саввино, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание школы общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Ремонт планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 155 миллионов 330 тысяч 434 рубля 22 копейки. Заявки принимаются до 29 мая.
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