Депутат ГД Журова: Не уверена, что кто-то сможет побить рекорд Дзюбы по голам

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
В матче 20-го тура МИР Российской премьер-Лиги с «Крыльями Советов» 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба отличился на девятой минуте и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Это достижение прокомментировала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
В разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» она отметила значимость этого рекорда для всего российского футбола и, конечно, для самого спортсмена. Парламентарий подчеркнула, что имя Дзюбы нередко ассоциируется с какими-то околофутбольными темами, скандалами и пиар-акциями, но сейчас своей игрой и уникальным результатом он всем всё доказал.
По её мнению, сомнительно, чтобы в ближайшее время кто-то сумеет превзойти достижение Дзюбы. Возможно даже, что этого не произойдёт никогда, заключила прославленная спортсменка и депутат Госдумы.
Напомним, мяч, забитый в ворота «Крыльев Советов», стал для нападающего 234-м во всех турнирах и за все команды, в которых он играл. На счету Александра Кержакова осталось 233 гола.\
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«Всегда быть первым в рейтинге – это приятно и почетно. Сейчас все эксперты и любители футбола радуются этому рекорду. Все, кроме, наверное, Александра Кержакова», — с улыбкой сказал Журова.
По её мнению, сомнительно, чтобы в ближайшее время кто-то сумеет превзойти достижение Дзюбы. Возможно даже, что этого не произойдёт никогда, заключила прославленная спортсменка и депутат Госдумы.
Напомним, мяч, забитый в ворота «Крыльев Советов», стал для нападающего 234-м во всех турнирах и за все команды, в которых он играл. На счету Александра Кержакова осталось 233 гола.\
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