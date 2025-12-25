В Балашихе провели рейд по безопасности на зимних водоёмах
Рейд, направленный на профилактику происшествий на водоёмах в холодное время года, провели в Балашихе работники Мособлпожспаса, окружного центра ГО и ЧС и местные молодогвардейцы в четверг, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рейд прошёл у реки Пехорка в микрорайонах Балашиха-2 и Новый Свет. Жителям напомнили, что сейчас лёд слишком тонкий и не сможет выдержать вес человека.
В ходе рейда его участники проводили с жителями разъяснительные беседы и раздавали им памятки о правилах безопасности и приёмах оказания первой помощи.«Сегодня толщина льда составляет около 12 сантиметров. А для безопасного выхода на замерзший водоёмы лёд там должен быть не менее 25 сантиметров толщиной», — сказал начальник управления окружного центра ГО и ЧС Сергей Дрозд.