В Балашихе провели рейд по безопасности на зимних водоёмах

25 декабря 2025, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Рейд, направленный на профилактику происшествий на водоёмах в холодное время года, провели в Балашихе работники Мособлпожспаса, окружного центра ГО и ЧС и местные молодогвардейцы в четверг, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Рейд прошёл у реки Пехорка в микрорайонах Балашиха-2 и Новый Свет. Жителям напомнили, что сейчас лёд слишком тонкий и не сможет выдержать вес человека.



