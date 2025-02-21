В Балашихе проверили ход строительства четвёртого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Ход и качество строительства четвёртого многоквартирного корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «Мособлстройцнил», сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках проверки эксперты оценили качество бетонных конструкций. В настоящее время готовность корпуса составляет 21%. Ведётся установка несущих конструкций надземной части постройки. В работах участвуют 43 человека, используются три единицы спецтехники. Строительство идёт без отставания от графика», — говорится в сообщении.Согласно проекту, четвёртый корпус ЖК «Квартал Авиаторов» представляет из себя 24-этажное здание общей площадью около 18 тыс. квадратных метров с 253 квартирами разных планировок от 24 до 89 квадратных метров. Сдать дом в эксплуатацию должны во втором квартале 2027 года.
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Лев Каштанов