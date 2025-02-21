В Балашихе проверили ход строительства четвёртого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов»

Все отделения «Почты России» на территории Москвы и Московской области в воскресенье, 23 февраля, будут закрыты, за исключением круглосуточных — в Москве на Смоленской площади и на Мясницкой улице, а также тех, где выдают заказы с маркетплейсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.