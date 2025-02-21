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В Балашихе проверили ход строительства четвёртого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Ход и качество строительства четвёртого многоквартирного корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «Мособлстройцнил», сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках проверки эксперты оценили качество бетонных конструкций. В настоящее время готовность корпуса составляет 21%. Ведётся установка несущих конструкций надземной части постройки. В работах участвуют 43 человека, используются три единицы спецтехники. Строительство идёт без отставания от графика», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, четвёртый корпус ЖК «Квартал Авиаторов» представляет из себя 24-этажное здание общей площадью около 18 тыс. квадратных метров с 253 квартирами разных планировок от 24 до 89 квадратных метров. Сдать дом в эксплуатацию должны во втором квартале 2027 года.

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#балашиха
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В Химках грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
21 февраля 2025, 12:01

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Мужчина, переходивший Шереметьевское шоссе в Химках по нерегулируемому пешеходному переходу, погиб под колёсами грузовика, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около 5:40 на 4-м километре Шереметьевского шоссе. Пешехода сбил грузовик марки «Фольксваген», которым управлял водитель 1968 года рождения. Пешеход 1986 года рождения погиб на месте», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади — на Воздвиженке. В машине министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, она не пострадала, а водитель получил травмы.

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#мвд московской области
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В Подмосковье мужчина избил и ограбил пенсионерку
21 февраля 2025, 11:45

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Подозреваемого в разбойном нападении 45-летнего уроженца Самарской области задержала полиция по подозрению в нападении на пенсионерку в селе Ярополец Волоколамского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина через незапертую дверь вошёл в дом 64-летнй жительницы Яропольца и, угрожая женщине оружием, несколько раз ударил её по голове, сорвал с шеи золотые цепочки с кулоном, снял золотое кольцо и забрал деньги», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали в Москве. Он рассказал, что пенсионерка якобы продала ему некачественную сметану, после чего он и решил её ограбить. Золотые украшения он продал, а выпученные деньги истратил.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.

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#подмосковье
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В пяти округах Подмосковья 22 и 23 февраля проведут акции по сбору вторсырья
21 февраля 2025, 11:27

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут волонтёры в ближайшие выходные — 22 и 23 февраля — в пяти округах Московской области: Ленинском, Химках, Одинцовском, Богородском и Королёве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акции будут принимать макулатуру, стекло, пластик, металлолом и прочее вторсырьё», — отмечается в сообщении.
В Химках акция будет проводиться 22 и 23 февраля в доме №14, корп. 1 по улице Германа Титова с 12:00 до 13:00.

В Ленинском округе — 22 февраля по следующим адресам: Римский проезд, дом №5, строение 1 (с 9:20 до 9:30), посёлок Развилка, дом №29а (с 9:40 до 9:50), посёлок Совхоза им. Ленина, дом №20б (с 10:00 до 10:20), пригород Лесное, Литературный бульвар, дом №5 (с 10:40 до 11:00), Новомолоковский бульвар, дом №10 (с 11:20 до 11:30), деревня Сапроново, Купелинка, квартал Северный, дом № 17 (с 10:50 до 11:00) и город Видное, ЖК «Видный», Белокаменное шоссе, дом №3 (с 11:25 до 11:35).

В Одинцовском округе сбор вторсырья будет проходить 22 февраля по адресам: посёлок Дубки, улица Дениса Давыдова, дом №1 (с 9:30 до 10:30), посёлок Старый городок, улица Школьная, дом №25 (с 14:00 до 15:00), Звенигород, улица Ленина, дом №30 (с 14:00 до 15:00) и посёлок Часцы, дом №11(с 15:00 до 16:00), а 23 февраля — в дом №10 по Лесной улице в Лесном Городке с 10:00 до 12:00, в доме №4 на Советском проспекте в Немчиновке с 14:00 до 15:00 и в Новой Трёхгорке в доме №74б по Кутузовской улице с 12:30 до 13:30.

В Богородском округе акцию проведут 22 февраля в Ногинске (улица Советская, дом №45, с 12:00 до 14:00) и в Электростали (на углу улиц Корешкова и Мира с 12:000 до 14:00).

А в Королёве вторсырьё в рамках волонтёрской акции будут собирать 23 февраля в доме №15а по улице Строителей с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер по поддержке волонтёров. В эти меры входит финансовая, консультационная, методическая, организационная и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#подмосковье
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В Шатуре снесли аварийный 98-летний многоквартирный дом
21 февраля 2025, 10:51

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный дом на восемь квартир, построенный в 1927 году и находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Долгуша муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь двухэтажного многоквартирного дома №9 в Долгуше составляла около 220 квадратных метров. Со временем здание обветшало и в связи с моральным и физическим износом его признали аварийным. Жильцов из восьми квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В январе текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас земля, на которой стоял дом, полностью освобождена от постройки и очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать этот участок, администрация округа пока не приняла.

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В Подмосковье рассказали о работе почтовых отделений 23 февраля
21 февраля 2025, 10:35

Фото: istockphoto.com/Pavel Starikov

Все отделения «Почты России» на территории Москвы и Московской области в воскресенье, 23 февраля, будут закрыты, за исключением круглосуточных — в Москве на Смоленской площади и на Мясницкой улице, а также тех, где выдают заказы с маркетплейсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«22 февраля все почтовые отделения будут работать на час меньше, кроме выдающих заказы с маркетплейсов. А 23 февраля, помимо закрытия всех отделений, не будут разносить периодические издания и почтовые отправления. При этом пособия и пенсии продолжат доставлять по графику, согласованному с областным отделением Соцфонда РФ», — говорится в сообщении.
В понедельник, 24 февраля, все отделения «Почты России» будут работать в штатном режиме.

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