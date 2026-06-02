В Балашихе рассказали о ходе строительства поликлиники на 400 посещений в смену

02 июня 2026, 09:23

Поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, возводят в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» на территории городского округа Балашиха. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В настоящее время строительство ведётся на уровне цокольного этажа.





«На площадке завершили устройство котлована, бетонную подготовку и гидроизоляцию фундаментной плиты. Сейчас рабочие монтируют вертикальные конструкции и плиты перекрытия цокольного этажа», — говорится в сообщении.