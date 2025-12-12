В Подмосковье за неделю жители помогли выявить 155 машин, мешающих вывозу мусора
155 случаев нарушения правил парковки у контейнерных площадок выявили в Московской области за неделю благодаря бдительности жителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Информацию о нарушителях неравнодушные граждане отправляли через приложение «Народный инспектор».
«Больше всего нарушений выявили в Одинцовском округе — 30 случаев. На втором месте антирейтинга Ленинский округ (24 нарушения), на третьем — Химки (19), на четвёртом — Королёв (14), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Красногорск (13 нарушений)», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что раздел «Народный инспектор» размещается в мобильном приложении «Добродел». Для того, чтобы отправить сигнал, нужно снять видео, на котором хорошо виден номер машины-нарушителя.