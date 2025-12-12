В Великий Устюг Деду Морозу отправят первые письма из подмосковных парков
В парке «Раздолье» Одинцовского городского округа 15 декабря торжественно передадут первую партию писем Деду Морозу, собранных в подмосковных парках. Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» отвезут их в Великий Устюг Вологодской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В мероприятии примут участие более 30 делегаций муниципалитетов Подмосковья. Оно начнётся в 13 часов с церемонии сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встречи с зимним волшебником и Снегурочкой, а также чаепития. Вторую партию писем соберут 24 декабря в резиденции в Наташинском парке Люберец.
Как напомнили в министерстве, с 1 декабря по 11 января в Московской области работают 62 резиденции и 116 Почт Деда Мороза. Желающие могут отправить оттуда письмо с заветным желанием.
В прошлом году зимнему волшебнику из парков 45 городских округов Подмосковья передали более 13 500 писем.
