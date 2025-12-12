В Великий Устюг Деду Морозу отправят первые письма из подмосковных парков

12 декабря 2025, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Раздолье» Одинцовского городского округа 15 декабря торжественно передадут первую партию писем Деду Морозу, собранных в подмосковных парках. Волонтёры благотворительного фонда «Путь детства» отвезут их в Великий Устюг Вологодской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.