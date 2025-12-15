В Подольске провели дебютный турнир для юных теннисистов
Соревнования по настольному теннису для юных спортсменов, тренирующихся первый год, провели в Подольске. В турнире приняли участие более 60 учеников спортшколы «Космос» в возрасте от восьми до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в дворце культуры «Октябрь».
«На своём первом соревновании ребята выступали в трёх возрастных категориях: 2017-2018, 2014-2016 и 2011-2012 годов рождения», — отмечается в сообщении.Среди самых младших участников победу одержал Иван Назаров, второе место занял Михаил Ткаченко, а третье — Лариса Пузан. Среди теннисистов 2015-2016 годов рождения на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Максим Андрюхин, серебряную медаль выиграл Александр Степанов, а бронзовую — Дарья Конорева. А в категории спортсменов 2011-2012 года рождения победила Нина Тычинская, серебро завоевал Александр Плаксин, бронзу — Иван Кондратьев.