В Подольске провели дебютный турнир для юных теннисистов

15 декабря 2025, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Соревнования по настольному теннису для юных спортсменов, тренирующихся первый год, провели в Подольске. В турнире приняли участие более 60 учеников спортшколы «Космос» в возрасте от восьми до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие состоялось в дворце культуры «Октябрь».





«На своём первом соревновании ребята выступали в трёх возрастных категориях: 2017-2018, 2014-2016 и 2011-2012 годов рождения», — отмечается в сообщении.