В Балашихе росгвардейцы задержали рецидивиста, торговавшего украденными товарами

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Балашихинские росгвардейцы задержали неоднократно судимого жителя Орехово-Зуева, пытавшегося украсть партию товаров из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Утром стражи порядка прибыли по сигналу тревоги в охраняемый магазин. Как выяснилось, охранник торговой точки обратил внимание на мужчину, который торопливо складывал в пакет кофейные напитки и бруски сливочного масла. Не оплачивая покупок, неизвестный попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами», – говорится в сообщении.30-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Украденное мужчина планировал продать. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Лора Луганская