Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
Подмосковные росгвардейцы совместно с коллегами из МВД задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Сотрудники Каширского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о противоправных действиях в отношении сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды.
Оперативно прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что около одного из домов их коллеги из полиции заметили подозрительного мужчину, который постоянно огладывался по сторонам. На просьбу предоставить удостоверяющие личность документы, он ответил отказом, после чего нанёс несколько ударов ножом одному из сотрудников и скрылся через поле.
Во время проверки лесного массива росгвардейцы обнаружили и задержали преступника, который оказался 36-летним жителем Тульской области.
Пострадавшего полицейского госпитализировали. Проводится проверка.
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Оперативно прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что около одного из домов их коллеги из полиции заметили подозрительного мужчину, который постоянно огладывался по сторонам. На просьбу предоставить удостоверяющие личность документы, он ответил отказом, после чего нанёс несколько ударов ножом одному из сотрудников и скрылся через поле.
Во время проверки лесного массива росгвардейцы обнаружили и задержали преступника, который оказался 36-летним жителем Тульской области.
Пострадавшего полицейского госпитализировали. Проводится проверка.
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Анастасия Чинкова