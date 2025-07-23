Жителей Подмосковья предупредили о смертельной опасности погребов
Обычный спуск в погреб на даче или в загородном доме может оказаться опасным. Поэтому перед наступлением периода заготовок на зиму нужно заранее привести прогреб в порядок, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В старых погребах из-за недостаточной вентиляции часто скапливаются опасные газы – углекислый и даже метан. Чтобы не попасть в беду, пряча в банки с заготовками, перед спуском в погреб нужно заранее открыть его и хорошо проветрить.
«Не включайте свет и не зажигайте свечи. Палкой или метлой энергично перемешайте воздух в погребе, как в стакане. Метан уйдёт. Лучше выждать несколько часов, чтобы быть уверенным в безопасности», – отметили в ведомстве.Через некоторое время после проветривания можно проверить, безопасен ли спуск.
«Для этого нужно опустить в погреб свечу, например, в ведре. Если пламя коптит или погасло, в погребе нет кислорода. Если оно приобрело красный цвет, это значит, что в нём скопился угарный газ. Если пламя ровное и голубоватого оттенка, можно спускаться», – рассказали в Мособлпожспасе.Там также напомнили, что пока человек работает в погребе, наверху должен обязательно находиться помощник, чтобы в случае беды вызвать спасателей.