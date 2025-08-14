Молния ударила в детский сад под Челябинском
В этот четверг, 14 августа, молния ударила в детский сад в микрорайоне «Твоя Привилегия» Челябинской области. В результате произошло короткое замыкание на крыше, но возгорания не последовало. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, сразу после разряда в небе детей оперативно вывели из здания. Прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков горения или задымления. Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за грозы погибли семь лошадей, которые паслись вблизи линий электропередачи. Они принадлежали местному жителю.
Читайте также: