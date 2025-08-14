Молния ударила в детский сад под Челябинском

14 августа 2025, 14:12

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В этот четверг, 14 августа, молния ударила в детский сад в микрорайоне «Твоя Привилегия» Челябинской области. В результате произошло короткое замыкание на крыше, но возгорания не последовало. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.