В Балашихе снесли нежилую заборошку

Заброшенное нежилое строение демонтировали на улице Кудаковского в Балашихе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Объект представлял из себя одноэтажную кирпичную постройку нежилого назначения общей площадью около 55 квадратных метров. Здание долгое время не эксплуатировалось и пришло в аварийное состояние. По результатам обследования постройку включили в список на ликвидацию и снесли в четвёртом квартале прошлого года», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимало заброшенное здание, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация городского округа Балашиха ещё не приняла.
Читайте также:
В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку
В Шатуре снесли аварийный 98-летний многоквартирный дом
В химкинской деревне Юрлово построят детсад на 350 мест
Лев Каштанов