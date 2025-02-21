В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку

Стоявшее недостроенным здание торгово-развлекательного центра снесли на 1-й Пушкинской улице в Павловском Посаде, на освободившейся территории проведут благоустройство, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Торгово-развлекательный центр начали строить на 1-й Пушкинской улице в 2014 году, его общая площадь должна была составить около 8,8 тыс. квадратных метров. Однако строительство было заморожено. Возведённый каркас долгое время стоял без изменений, конструкции начали разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» написали о необходимости снести недострой и привести территорию в порядок. В результате было принято решение демонтировать конструкции», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В декабре 2024 года недострой снесли. На освобождённом от строительства участке решено обустроить пешеходную зону с местами для отдыха, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками. Кроме того, там будет организована большая автомобильная стоянка.
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