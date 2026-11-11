Сотрудницы полиции Красногорска присоединились к акции «Мы против терроризма!»
Сотрудницы Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Красногорску провели беседу со студентами медицинского колледжа. Она проходила в рамках акции «Мы против терроризма!», сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Полицейские разъяснили молодым людям такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», объяснили, как они проявляются в современном мире. Инспекторы также перечислили способы вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность.
Помимо этого, студентов проинформировали об ответственности за совершение правонарушений экстремистской и террористической направленности, а также за распространение ложных сообщений об акте терроризма.
Ранее сообщалось, что в Коломне полицейские провели родительское собрание по профилактике экстремизма.
Читайте также: