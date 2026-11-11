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Сотрудницы полиции Красногорска присоединились к акции «Мы против терроризма!»

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД России про МО

Сотрудницы Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Красногорску провели беседу со студентами медицинского колледжа. Она проходила в рамках акции «Мы против терроризма!», сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.



Полицейские разъяснили молодым людям такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», объяснили, как они проявляются в современном мире. Инспекторы также перечислили способы вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России про МО

Помимо этого, студентов проинформировали об ответственности за совершение правонарушений экстремистской и террористической направленности, а также за распространение ложных сообщений об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что в Коломне полицейские провели родительское собрание по профилактике экстремизма.
Лора Луганская

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