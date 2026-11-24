24 ноября 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Воспаление носовых пазух поставило 43-летнего жителя Люберец на грань жизни и смерти. Пациента спасли врачи местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мужчину привезли в больницу с нарушением мозгового кровообращения: он не мог говорить, не понимал, когда к нему обращались, и был полностью дезориентирован. Причиной оказался пансинусит — воспаление всех пазух носа. Врачи приняли решение о срочной операции.





«Нам было необходимо как можно скорее устранить очаг инфекции, поэтому мы вскрыли и провели санацию поражённых пазух носа. Ситуацию осложняло наличие титановой пластины в лобной области, которую установили пациенту несколько лет назад после черепно-мозговой травмы. Это требовало особой осторожности при проведении вмешательства», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Люберецкой больницы Дмитрий Арутюнов.