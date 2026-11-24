24 ноября 2026, 12:33

оригинал Фото: istockphoto.com/Marcin Morawiec

Завод, производящий гибкую упаковку из пластмасс и полимеров, построит в Домодедове компания «Импресс Флексиблз». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Земельный участок для реализации проекта инвестору предоставили на льготных условиях — без торгов. На участке построят одноэтажный производственно-складской комплекс площадью десять тысяч квадратных метров. В состав объекта войдёт производственный корпус, склады сырья и готовой продукции, а также вспомогательные и технические помещения.





«Объём инвестиций в завод оценивается в 850 миллионов рублей. На предприятии создадут более 50 рабочих мест», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.