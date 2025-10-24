В чемпионате Студенческой хоккейной лиги дебютировали четыре подмосковные команды

24 октября 2025, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

IV сезон регулярного чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги стартовал в Подольске. Дебютантами турнира стали четыре команды из Подмосковья, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Всего в сезоне 2025/2026 участвуют 22 команды в двух группах, в том числе подмосковные новички «Спартак-Орехово ГГТУ» из Орехово-Зуева, Granit Dragons из Долгопрудного, СХК «Люберцы» и команда Электростальского колледжа.





«В рамках чемпионата уже состоялось несколько стартовых игр. «Студенческий Витязь» встретился с Granit Dragons и победил со счётом 12:1. Хоккеисты Губернского колледжа взяли верх над РГСУ-Клин: счёт матча — 15:0. А команда МФЮА из Сергиева Посада одержала победу со счётом 12:4 над МПУ «Лидер» из Ивантеевки», — говорится в сообщении.