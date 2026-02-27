В марте в Подмосковье проведут более 200 тематических ярмарок

27 февраля 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

204 тематические ярмарки проведут на территории 38 округов Московской области в марте. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продуктов, произведённых на подмосковных фермах, а также в других регионах. Кроме того, там можно будет купить сувениры.





«В число мартовских ярмарок войдут «Сделано в Подмосковье», «Рыбный день», «Все для дома и дачи», «Сельские угодья» и пр. Полный список ярмарок с адресами и графиком работы размещается на портале «МОй АПК», — говорится в сообщении.